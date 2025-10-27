Vingt ans après la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré, une cérémonie commémorative se tient à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en hommage aux deux adolescents morts électrocutés dans un transformateur EDF où ils s'étaient réfugiés à l'issue d'une course-poursuite avec la police. IMAGES
20 ans après la mort de Zyed et Bouna, une cérémonie à Clichy-sous-Bois
