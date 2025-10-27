Sur le bord de voies ferroviaires, dans la Drôme, des agents SNCF Réseau travaillent au rétablissement du trafic des trains à grande vitesse, fortement perturbé lundi dans le sud-est de la France après un acte de vandalisme qui a causé de nombreuses annulations avec des passagers bloqués dans les gares. Le retour à la normale n'étant attendu que mardi, selon la SNCF. IMAGES
Ligne ferroviaire vandalisée dans le Sud-Est: des agents de SNCF Réseau en intervention
