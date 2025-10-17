Dans un entretien accordé à France 24, Jean-Louis Billon, ex-ministre du Commerce et candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire, a appelé Tidjane Thiam, candidat débouté du PDCI, à lui apporter son soutien pour le prochain vote du 25 octobre. "Pensons à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens d'abord", a insisté le militant du même parti. Désormais à la tête du Congrès Démocratique, il veut représenter "la nouvelle génération" de la classe politique ivoirienne, à l'âge de 60 ans.
Côte d'Ivoire : "J'appelle mon frère Tidjane Thiam : mettons nos égos de côté", demande J-L Billon
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro