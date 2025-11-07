 Aller au contenu principal
COP30, mode d'emploi

07/11/2025

Ce mercredi, l’Union européenne a arraché, dans la douleur, un compromis sur ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre en 2035 et 2040, mais au prix d’une série de concessions pour rallier des États réticents. La catastrophe a été évitée de justesse car c’est ce jeudi qui s’ouvre la COP 30 au Brésil avant le coup d'envoi officiel lundi prochain.

COP 30
Environnement

