Des militantes s'apprêtaient mardi à traverser l'Atlantique en voilier pour rejoindre la COP30 de Belém, au Brésil, depuis la Loire-Atlantique.
COP30: des militantes s'apprêtent à rejoindre le Brésil en voilier
