Des étudiants manifestaient mardi en soutien aux Palestiniens, deux ans jour pour jour après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, malgré les commentaires du Premier ministre Keir Starmer affirmant que les manifestations pro-palestiniennes à l'anniversaire des attaques seraient "anti-britanniques".
GB: des étudiants manifestent en soutien à Gaza malgré les critiques de Starmer
