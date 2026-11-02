La COP17 biodiversité d'Erevan s'est achevée le week-end dernier. Il a beaucoup été question de financements. Les pays ont constaté leur retard sur les objectifs pour 2030. Ils sont d'accord pour accélérer leurs efforts mais la question centrale, "qui payera?", n'a pas été tranchée. La liste des pays donateurs n'a pas été revue depuis 2006. L'Union Européenne aimerait que la Chine, l'Arabie Saoudite ou encore le Brésil la rejoigne.
COP17 biodiversité: difficile recherche de financements pour sauver le vivant
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro