La COP30 s'est refermée sur un accord décevant sans plan de sortie sur les énergies fossiles... Un signal fort est pourtant venu de ce somment avec le Fonds pour les pertes et dommages qui entre dans sa phase opérationnelle. Le fonds promet de transformer les promesses en actions, notamment pour les pays les plus vulnérables. Son directeur exécutif, le sénégalais Ibrahima Cheikh Diong nous parle du chemin parcouru.
COP 30: Premier appel de fonds pour le fonds de réponse aux pertes
