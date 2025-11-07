Des dizaines de dirigeants mondiaux doivent encore s'exprimer, vendredi 7 novembre à Belém, au Brésil, avant le début, lundi, des négociations climatiques de la COP30.
COP 30 : les chefs d’Etats réunis au Brésil
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro