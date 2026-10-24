Des gendarmes filtrent les véhicules à l'entrée sud d'Orléans (Loiret), au pont René Thinat. La ville accueille le congrès du Rassemblement national, et se prépare à une manifestation contre la venue du parti. IMAGES
Congrès du RN : barrage filtrant à l'entrée d'Orléans
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