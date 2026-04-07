Conflit dans le Golfe : attention danger pour les Bons du Trésor américain ?

information fournie par Ecorama • 07/04/2026 à 14:00

Alors que le conflit dans le Golfe fait flamber le pétrole et s’apprécier le dollar, plusieurs banques centrales étrangères ont réduit leurs positions en Bons du Trésor américain. Un mouvement encore marginal au regard de la taille du marché, mais qui interroge sur les motivations de ces ventes et sur la solidité du statut de valeur refuge de la dette américaine en période de tensions géopolitiques. Les explications de Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos. Ecorama du 7 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com