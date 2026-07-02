Au petit matin jeudi, les pompiers étaient toujours à pied d'oeuvre pour venir à bout d'un incendie d'ampleur, parti la veille dans l'après-midi du département de l'Hérault avant de rapidement se propager à l'Aude voisine, sous l'effet de la sécheresse et du vent.
Les pompiers luttent toujours contre un incendie entre l'Aude et l'Hérault
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