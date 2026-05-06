Félix Tshisekedi face à la presse. Une première depuis février 2024 pour le président de la République démocratique du Congo.Guerre dans l’Est, économie et avenir politique ont été évoqués. Sur fond d’éventuelles révisions de la Constitution et de soupçons quant à un 3ᵉ mandat.
Conférence de presse du président à Kinshasa : Félix Tshisekedi ouvre la porte à un 3e mandat
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro