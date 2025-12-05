Le président français Emmanuel Macron, en déplacement en Chine, juge "excessif" et "injuste" le jugement prononcé contre le journaliste français Christophe Gleizes dont la condamnation à sept ans de prison a été confirmée en appel en Algérie.
Condamnation de Christophe Gleizes en Algérie: jugement "excessif" et "injuste" (Macron)
