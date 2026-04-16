Au Cameroun, Léon XIV pourfend la "poignée de tyrans" qui "ravagent" le monde

Le pape Léon XIV préside une messe à l'aéroport de Bamenda, le 16 avril 2026 au Cameroun, au quatrième jour de son voyage apostolique en Afrique ( AFP / Alberto PIZZOLI )

"Le monde est en train d'être ravagé par une poignée de tyrans", a fustigé jeudi le pape Léon XIV au deuxième jour de sa visite au Cameroun en lançant un vibrant appel à la paix dans le nord-ouest anglophone, déchiré par un conflit séparatiste.

Depuis le début de sa tournée de 11 jours dans quatre pays d'Afrique, le pape américain est sorti de son habituelle retenue pour endosser un style plus affirmé, martelant ses appels à la paix dans le monde malgré une violente charge de Donald Trump contre lui.

"Malheur (...) à ceux qui détournent les religions et le nom même de Dieu à leurs propres fins militaires, économiques et politiques", a lancé le pape après que le vice-président américain JD Vance l'eut à son tour critiqué, l'appelant à "être prudent" sur les sujets de théologie.

"Le monde est en train d'être ravagé par une poignée de tyrans, mais il est maintenu uni par une multitude de frères et sœurs solidaires !", a encore appuyé le pape devant les fidèles dans un discours en anglais empreint de gravité à Bamenda, épicentre des violences dans le nord-ouest qui ont fait des milliers de morts en près d'une décennie.

Ces déclarations renforcent l'opposition, devenue explicite ces derniers jours, entre le pape natif de Chicago, qui s'est posé en artisan d'une diplomatie pacifiste, et le président américain qui l'a jugé "faible" et "nul en politique étrangère".

Le pape Léon XIV (c) salue la foule depuis sa papamobile à son arrivée à l'aéroport de Bamenda pour célébrer une messe, le 16 avril 2026 au Cameroun ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Arrivé devant la cathédrale de Bamenda dans une Papamobile aux vitres blindées et sous escorte militaire, le pape américain a béni la foule en liesse dans une ambiance bouillonnante, entre chants, vrombissement des vuvuzelas et percussions, exhibant des drapeaux du Cameroun et du Vatican et des pancartes à son effigie.

A sa sortie, il a participé à un lâcher de colombes, symbole de la "paix" qu'il a appelée de ses voeux sur cette "terre ensanglantée mais fertile".

"Ceux qui dépouillent votre terre de ressources investissent généralement une grande partie des profits dans les armes, dans une spirale de déstabilisation et de mort sans fin", a-t-il déploré.

"Les seigneurs de la guerre (...) font semblant de fermer les yeux sur le fait qu'il faut des milliards de dollars pour tuer et dévaster, mais qu'on ne trouve pas les ressources nécessaires pour soigner, éduquer et relever", a également dénoncé le pape.

- Continent africain "pillé" -

Dans l'après-midi, le souverain pontife a célébré une messe sur le tarmac de l'aéroport de la ville, après s'être offert un bain de foule au contact des quelque 20.000 fidèles qui l'ont acclamé à son passage.

Des Camerounais assistent à la messe célébrée par le pape Léon XIV à l'aéroport de Bamenda, le 16 avril 2026 ( AFP / Patrick MEINHARDT )

Dans une tonalité fortement sociale, il a dénoncé "le mal causé venant de l'extérieur, par ceux qui, au nom du profit, continuent de s'emparer du continent africain pour l'exploiter et le piller".

Le Cameroun dispose de ressources abondantes - pétrole, bois précieux, cacao, café, coton - mais aussi de vastes gisements miniers qui attirent depuis des décennies groupes étrangers et élites locales.

Mercredi, devant les autorités de ce pays multiconfessionnel, au premier rang desquelles son président Paul Biya qui dirige d'une main de fer depuis 1982, le pape a délivré un discours d'une rare fermeté, appelant à "briser les chaînes de la corruption".

Des fidèles assistent à la messe célébrée par le pape Léon XIV à l'aéroport de Bamenda, le 16 avril 2026 au Cameroun ( AFP / Patrick MEINHARDT )

Hautement symbolique, son déplacement à Bamenda était particulièrement attendu: à la suite de manifestations pacifiques violemment réprimées y est né fin 2016 un conflit opposant des indépendantistes de la minorité anglophone du pays, qui ont proclamé la "République d'Ambazonie", au gouvernement de Yaoundé.

Les séparatistes comme les forces de sécurité sont régulièrement accusés d'exactions. Pris en étau, principalement dans la région du nord-ouest ou les groupes armés sont plus actifs, les civils sont devenus la cible d'extorsions, de violences, d'enlèvements contre rançon et d'assassinats. Au moins 6.000 d'entre eux sont morts depuis 2016, selon l'ONU.

A 60 ans, Vivian Ndey, enseignante à Bamenda, a accueilli le pape avec une "plante de la paix" entre les mains, symbole d'espoir: "j'ai donné des cours pendant cette période de crise et ce n'était pas facile. Il n'y avait plus d'élèves, les enseignants avaient peur de venir en classe", a-t-elle expliqué à l'AFP.

- "Dialogue" -

Dans ce pays d'Afrique centrale où environ 37% des quelque 30 millions d'habitants sont catholiques, l'Église joue un rôle de médiation et gère un vaste réseau d'hôpitaux, écoles et œuvres caritatives - un levier d'influence que le Saint Siège souhaite consolider.

Des fidèles assistent à la messe célébrée par le pape Léon XIV à l'aéroport de Bamenda, le 16 avril 2026 au Cameroun ( AFP / Alberto PIZZOLI )

"Nous avons parlé aux deux parties, et nous pensons qu'il est maintenant le temps pour eux d'agir et d'avoir ce dialogue", a déclaré Mgr Andrew Fuanya Nkea, archevêque de Bamenda et président de la Conférence épiscopale du Cameroun.

Des séparatistes ont notamment demandé par la voix de leur avocat, "l'institution d'un dialogue sous l'égide du Vatican permettant de discuter les causes profondes du conflit, avec la participation de l'ONU.

En raison des violences liées à ce conflit, plus de 330.000 personnes étaient déplacées à l'intérieur du Cameroun en 2025 et plus de 100.000 autres se sont réfugiées au Nigeria voisin, selon l'ONU.

Avant le Cameroun, le chef des 1,4 milliard de catholiques a effectué une visite historique en Algérie. Il poursuivra ce périple de 18.000 km à la cadence effrénée en Angola et en Guinée équatoriale jusqu'au 23 avril.