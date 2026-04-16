Tandis que le potentiel minage du détroit d'Ormuz inquiète, la Marine traque toujours les mines aux abords des côtes françaises, plus de 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Chasse aux mines navales : un savoir-faire entretenu par la France
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