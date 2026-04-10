Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a dit jeudi avoir ordonné à son cabinet d'engager des "négociations directes" avec le Liban "dans les plus brefs délais", notamment sur le désarmement du mouvement islamiste Hezbollah, un allié de Téhéran.
Liban: Netanyahu dit avoir ordonné des "négociations directes"
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