Le président français Emmanuel Macron arrive au Vatican, aux côtés de la Première dame Brigitte Macron, avant de rencontrer le pape Léon XIV. Le couple présidentiel sera reçu en audience par le souverain pontife puis par le secrétaire d'Etat du Saint-Siège, Mgr Pietro Parolin. IMAGES
Macron arrive au Vatican, accompagné de son épouse, avant de rencontrer le pape
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