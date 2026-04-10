Le président français Emmanuel Macron quitte le Vatican après sa première rencontre avec le pape Léon XIV. Le chef de l'État français, arrivé jeudi à Rome en compagnie de son épouse Brigitte, a également rencontré le secrétaire d'État du Vatican, Mgr Pietro Parolin. IMAGES
Le président français Macron quitte le Vatican après avoir rencontré le pape Léon XIV
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