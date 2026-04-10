Des centaines d'écrans déployés à Islamabad diffusent une image faisant la promotion des "pourparlers d'Islamabad", alors que la capitale pakistanaise s'apprête à accueillir les négociations entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. IMAGES
Pakistan: des écrans font la promotion des négociations entre les USA et l'Iran
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