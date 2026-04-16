La Turquie est sous le choc après la tuerie perpétrée par un adolescent dans un établissement scolaire. Les obsèques des neuf victimes étaient célébrées jeudi à Kahramanmaras (sud).
Tuerie dans un collège en Turquie: émotion aux obsèques des neuf victimes
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