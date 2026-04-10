Après un vol autour de la Lune riche en moments forts et en symboles, les quatre astronautes de la mission Artemis II doivent retraverser l'atmosphère terrestre et amerrir vendredi soir au large de la Californie.
L'équipage d'Artemis à quelques heures du retour sur Terre
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