Images du lycée à Ancenis (Loire-Atlantique), où une adolescente a été agressée au couteau et est hospitalisée, annonce la préfecture, évoquant un "différend personnel". IMAGES
Images du lycée de Loire-Atlantique où une adolescente a été poignardée
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