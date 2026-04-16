Des forces de sécurité libanaises se déploient près du site d'une frappe israélienne contre un véhicule sur la principale autoroute au sud de Beyrouth, près du village de Saadiyat.
Liban: une voiture renversée après une frappe israélienne au sud de Beyrouth
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