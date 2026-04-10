Une adolescente poignardée dans un lycée de Loire-Atlantique

Des gendarmes devant le lycée Joubert-Maillard, où une adolescente a été agressée au couteau par un autre élève dans l'enceinte de l'établissement à Ancenis, le 10 avril 202 rn Loire-Atlantique ( AFP / FRED TANNEAU )

Une adolescente de 15 ans a été agressée au couteau vendredi par un élève du même âge dans un lycée d'Ancenis, en Loire-Atlantique, et a été hospitalisée sans que son pronostic vital ne soit engagé.

Les faits se sont déroulés dans une cage d'escalier du lycée Joubert-Maillard vers 13H45. La victime, élève de seconde, a été blessée gravement au ventre et à la cuisse, a indiqué le procureur de la République de Nantes, Antoine Leroy.

Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat, a-t-il déclaré, précisant que "les investigations en cours attestent une certaine préméditation".

La victime a été prise en charge consciente par les secours sans que son pronostic vital ne soit engagé, selon la préfecture, qui a évoqué un "différend personnel" entre les deux jeunes.

L'adolescente se trouvait toujours "au bloc opératoire" vendredi en fin de journée, a souligné le parquet.

L'élève mis en cause, inconnu de la justice, a été "rapidement maîtrisé et désarmé par le proviseur" du lycée, selon la même source. Il a été interpellé par les gendarmes et placé en garde à vue.

Sans détailler le mobile éventuel de l'adolescent, le procureur a précisé que celui-ci avait "pu entretenir" des "liens d'amitié assez forts" avec la victime.

- "Fragilités" -

L'arme utilisée, ainsi qu'une paire de ciseaux, ont été saisis par les enquêteurs, et plusieurs autres couteaux ont été découverts dans le sac du mis en cause, a indiqué Antoine Leroy.

L'adolescent avait fait l'objet de recherches fin mars à la suite d'une fugue "avec intentions suicidaires". Sa mère avait alors demandé son hospitalisation dans un établissement psychiatrique "compte-tenu de ses fragilités", a-t-il encore précisé.

L'entrée du lycée Joubert-Maillard, où une adolescente a été agressée au couteau par un autre élève dans l'enceinte de l'établissement à Ancenis, le 10 avril 202 rn Loire-Atlantique ( AFP / FRED TANNEAU )

Plusieurs dizaines d'élèves se trouvaient vendredi après-midi devant la grille du lycée, gardée par plusieurs gendarmes et policiers municipaux, a constaté une journaliste de l'AFP.

"J'ai été confinée dans le gymnase pendant une heure ou une heure et demie. Il y a eu une alerte intrusion, c'était très angoissant", a témoigné auprès de l'AFP une élève de première, âgée de 17 ans.

Environ 700 élèves ont été confinés dans les classes et 150 dans le gymnase, selon une source proche du dossier.

"Tout le monde parlait de ça avec beaucoup d'informations différentes, on ne savait pas ce qu'il se passait exactement, comment allait l'élève. On a eu du mal à y croire", a expliqué Emy, 17 ans, en classe de terminale, également confinée dans l'après-midi.

Une cellule d'urgence médico-psychologique a été installée sur place et un numéro d'appel doit être mis en place.

- "Sang-froid exemplaire" -

"Mon fils m'a appelée pour me dire qu'il serait un peu en retard, qu'il était entendu à l'intérieur du lycée. C'est en arrivant que j'ai appris ce qu'il s'était passé", a expliqué la mère d'un élève de première, témoin des faits. Sortant quelques instants plus tard de l'établissement, l'adolescent de 16 ans l'a aussitôt serrée dans ses bras.

Des gendarmes devant le lycée Joubert-Maillard, où une adolescente a été agressée au couteau par un autre élève dans l'enceinte de l'établissement à Ancenis, le 10 avril 202 rn Loire-Atlantique ( AFP / FRED TANNEAU )

"Mes premières pensées vont à la jeune fille victime et à ses proches, ainsi qu'à la communauté éducative qui a fait preuve d'un sang-froid exemplaire", a réagi le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray. "La violence n'a pas sa place à l'école, elle sera systématiquement sanctionnée", a-t-il ajouté.

Plusieurs agressions au couteau ont eu lieu ces derniers mois dans des établissements scolaires.

Début mars, un collégien de 13 ans a poignardé un autre élève du même âge au sein d'un établissement public de La Rochelle.

Des enseignants ont été blessés à Sanary-sur-Mer (Var), en février, Benfeld (Bas-Rhin) et Antibes (Alpes-Maritimes) en septembre. Une surveillante a été tuée à coups de couteau à Nogent (Haute-Marne) par un adolescent de 14 ans en juin 2025 et, deux mois plus tôt, un lycéen a tué une adolescente de 15 ans et blessé trois autres personnes dans un lycée de Nantes.

Face à la recrudescence de signalements d'armes blanches dans les écoles - qui ont bondi de 15% entre février 2024 et février 2025, selon le gouvernement - les contrôles de sacs ont été renforcés. Environ 525 armes blanches ont ainsi été saisies entre mars et décembre 2025.