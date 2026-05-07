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Commandant du Hezbollah tué par Israël: "aucun terroriste n'a d'immunité", déclare Netanyahu

information fournie par AFP Video 07/05/2026 à 18:05

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a revendiqué jeudi l'élimination d'un important chef militaire du Hezbollah, la veille, "en plein cœur de Beyrouth", malgré le cessez-le-feu censé être en vigueur depuis le 17 avril, et affirmé que pour son gouvernement, "aucun terroriste n'a d'immunité".

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information fournie par AFP 09 avr.
3

1 commentaire

  • 18:38

    Le terrorisme se trouve du côté sioniste, le eze est le camp de la résistance au terrorisme, à la politique discriminatoire et criminelle.

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