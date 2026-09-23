Des militaires patrouillent dans les rues de Santa Marta (nord), ville caribéenne de Colombie en proie à des attaques visant commerces et véhicules après une opération des forces de sécurité contre un groupe armé local. Le président colombien, Abelardo de la Espriella, a ordonné la militarisation de cette ville après le chaos qui a suivi son annonce concernant la mort de 13 membres des Autodéfenses conquérantes de la Sierra Nevada (ACSN), un groupe armé d'origine paramilitaire vivant du contrôle des routes du narcotrafic et de l'extorsion. IMAGES
Colombie: véhicules incendiés et militaires envoyés dans une ville frappée par la violence
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