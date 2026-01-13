Le Premier ministre Sébastien Lecornu fera mardi après-midi "un deuxième train d'annonces" pour répondre à la colère agricole, a annoncé la ministre de l'Agriculture Annie Genevard lors d'une discussion des représentants de la FNSEA et Jeunes Agriculteurs et alors que 350 tracteurs ont pris position aux abords de l'Assemblée nationale.
Colère agricole: Lecornu fera "un 2ème train d'annonces dans l'après-midi" (Genevard)
