Des colons défilent dans la ville de Sarra, en Cisjordanie, tandis que des forces israéliennes tirent des gaz lacrymogènes, une semaine après des affrontements ayant fait six morts. IMAGES
Cisjordanie: des colons défilent dans un village une semaine après des violences meurtrières
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