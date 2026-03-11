 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cinéma: Timothée Chalamet fait la promotion de "Marty Supreme" en Chine

information fournie par AFP Video 11/03/2026 à 15:29

Photographié par des dizaines de fans, l'acteur franco-américain Timothée Chalamet, nommé pour l'Oscar du meilleur acteur, fait à Pékin la promotion de son nouveau film "Marty Supreme", dans lequel il incarne un champion de tennis de table des années 1950.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

USA : des Américains face aux prix à la pompe

information fournie par AFP Video 07 mars
3
2

Trump assure que la guerre contre l'Iran "va se terminer bientôt"

information fournie par AFP Video 10 mars
2
3

L'Australie accorde l'asile à des footballeuses iraniennes

information fournie par AFP Video 10 mars
4

Mardi sera "la journée de frappes la plus intense à l'intérieur de l'Iran" (Hegseth)

information fournie par AFP Video 10 mars
5

En Finlande, des enfants traversent la Baltique gelée en aéroglisseur pour aller à l'école

information fournie par AFP Video 10 mars
6

Au Kurdistan irakien, un ex-combattant peshmerga n'ira pas en guerre avec l'Iran

information fournie par AFP Video 10 mars
7

Nouvelle frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 10 mars
8

"Pour nous c'est une catastrophe": le prix des carburants affecte les taxis à Toulouse

information fournie par AFP Video 10 mars
1
1

Top 5 IA du 04/03/2026

information fournie par Libertify 05 mars
2

La Bourse de Paris termine sur un rebond après deux séances de lourdes pertes

information fournie par AFP 04 mars
3

Liban : les suites des frappes israéliennes nocturnes sur le sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 05 mars
4

L'ambassade américaine à Ryad ciblée par une attaque de drone

information fournie par AFP Video 03 mars
5

Liban: des secouristes fouillent les décombres après une frappe israélienne près de Saïda

information fournie par AFP Video 08 mars
6

Droits des femmes: le cortège s'élance à Paris avec Gisèle Pélicot et sa fille

information fournie par AFP Video 08 mars
7

Après la frappe israélienne sur un hôtel chic de Beyrouth, les Libanais "en sécurité nulle part"

information fournie par AFP 08 mars
8

Florian Fournier (PDG d’Orasio) : « Pour un investisseur, venir sur le secteur de la Défense parce qu’il y a de l’argent, ça ne doit pas être la raison ! »

information fournie par Ecorama 06 mars
1

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1
2

Patrick Artus : "L'or et le bitcoin sont un gâchis d'épargne !"

information fournie par Ecorama 10 févr.
6
3

CAC 40, or, bitcoin, pétrole : faut-il acheter ou vendre ?

information fournie par Ecorama 11 févr.
1
4

Top 5 IA du 11/02/2026

information fournie par Libertify 12 févr.
5

Marchés financiers : quand une good news devient une bad news…

information fournie par Ecorama 12 févr.
1
6

La cardiologie en pleine renaissance : Trois axes d'innovation clés

information fournie par Goldman Sachs 13 févr.
1
7

IA, Epstein et Bitcoin

information fournie par Sycomore AM 11 févr.
1
8

Ariane 6 s'envole de Kourou avec 32 satellites pour la constellation Amazon Leo

information fournie par AFP Video 13 févr.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank