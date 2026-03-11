Photographié par des dizaines de fans, l'acteur franco-américain Timothée Chalamet, nommé pour l'Oscar du meilleur acteur, fait à Pékin la promotion de son nouveau film "Marty Supreme", dans lequel il incarne un champion de tennis de table des années 1950.
Cinéma: Timothée Chalamet fait la promotion de "Marty Supreme" en Chine
