CIGRL: Félix Tshisekedi prend la tête de l'organisation dans un contexte diplomatique tendu

information fournie par France 24 16/11/2025 à 23:01

En RD Congo s’est achevé hier soir le sommet de la CIRGL, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs… Ce rendez-vous a marqué le coup d’envoi du mandat du président congolais à la tête d’une organisation sous-régionale. L’objectif est de dynamiser cette organisation sous régionale dans un contexte marqué par les conflits dans la région.

