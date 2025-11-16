En RD Congo s’est achevé hier soir le sommet de la CIRGL, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs… Ce rendez-vous a marqué le coup d’envoi du mandat du président congolais à la tête d’une organisation sous-régionale. L’objectif est de dynamiser cette organisation sous régionale dans un contexte marqué par les conflits dans la région.
CIGRL: Félix Tshisekedi prend la tête de l'organisation dans un contexte diplomatique tendu
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro