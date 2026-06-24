Chute de SpaceX = risque de correction boursière ?

Après plusieurs semaines d’euphorie autour des valeurs technologiques et de l’intelligence artificielle, les marchés américains montrent des signes de nervosité. SpaceX a fortement reculé ces derniers jours tandis que le Nasdaq est sous pression. Faut-il y voir une simple prise de bénéfices après une envolée spectaculaire ou les premiers signes d’un retournement plus profond des valeurs technologiques ? L’analyse de Pierre Sabatier, président de PrimeView. Ecorama du 24 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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