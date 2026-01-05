Des habitants de Caracas étaient inquiets dimanche, au lendemain de la capture du président Nicolás Maduro par des militaires américains, une opération qui a aussi fait des dégâts et des victimes, notamment dans la ville de Catia La Mar.
Chute de Maduro: inquiétude à Caracas, des dégâts et des victimes à Catia La Mar
