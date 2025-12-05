A la fin de son voyage officiel en Chine, Emmanuel Macron rencontre l'équipe de France de tennis de table, présente à Chengdu pour la Coupe du monde par équipes mixtes. Le président français joue en double avec Félix Lebrun, médaille de bronze aux JO 2024.
Chine: Macron joue au ping-pong avec Félix Lebrun
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro