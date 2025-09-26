 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Chikungunya: à Antibes, les autorités sanitaires face au plus gros foyer métropolitain

information fournie par AFP Video 26/09/2025 à 11:20

Avec 570 cas, le chikungunya a fait des ravages cet été en France. Partie de La Réunion, la maladie s'est étendue à la métropole et notamment à la Côte d'Azur. Antibes est ainsi actuellement le plus gros foyer métropolitain de la maladie.

