OpenAI, l’entreprise derrière ChatGPT, prépare ce qui pourrait devenir l’IPO la plus spectaculaire jamais réalisée. Avec une levée de fonds annoncée de 60 milliards de dollars, soit deux fois plus que le record détenu par Saudi Aramco, la valorisation d’OpenAI pourrait atteindre les 1000 milliards dès son entrée en Bourse, la propulsant directement dans le top 10 des capitalisations américaines. Mais cette envolée soulève des interrogations : les investisseurs suivront-ils malgré l’absence de rentabilité avant 2029 ? L'analyse de Frédéric Rozier, co-responsable de la gestion portefeuille chez Mirabaud France. Ecorama du 3 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
ChatGPT : faudra-t-il participer à la plus grosse introduction en Bourse de l'histoire ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
