En France, les éleveurs poursuivent leur mobilisation contre la gestion de l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse. Le gouvernement promet une accélération de la vaccination contre la maladie avec le recours à des vétérinaires militaires. La stratégie à adopter fait l'objet d'un débat inflammable, comme l'explique Amélie Mougey, directrice de la rédaction de Reporterre.
Dermatose nodulaire : comment en venir à bout ?
