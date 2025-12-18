 Aller au contenu principal
Dermatose nodulaire : comment en venir à bout ?

information fournie par France 24 18/12/2025 à 07:27

En France, les éleveurs poursuivent leur mobilisation contre la gestion de l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse. Le gouvernement promet une accélération de la vaccination contre la maladie avec le recours à des vétérinaires militaires. La stratégie à adopter fait l'objet d'un débat inflammable, comme l'explique Amélie Mougey, directrice de la rédaction de Reporterre.

