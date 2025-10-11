Donald Trump n’a pas obtenu le Prix Nobel de la paix 2025 qu’il convoitait tant. Il a été décerné ce vendredi à à l’opposante vénézuélienne Maria Corina Machado. Mais le président américain n’a pas dit son dernier mot. Lui qui vient tout juste d’obtenir un accord de cessez-le-feu à Gaza, peut-il prétendre à la prestigieuse récompense pour l’an prochain? On en parle avec Elena Aoun, Professeure en relations internationales à l'Université catholique de Louvain.
Cessez-le-feu à Gaza : le Nobel pour D. Trump en 2026 ?
