Produire du bon bio à grande échelle : c’est le pari du Champ du Possible. Une initiative de 10 agriculteurs éleveurs en Vendée qui respectent les sols, la biodiversité et le rythme des saisons. Et ça paie ! Ils vendent leurs produits en circuit court ce qui leur permet de pouvoir proposer les mêmes tarifs que l'agriculture conventionnelle. La question n'est plus de savoir si ce modèle est possible mais pourquoi il reste encore si rare.
Ces agriculteurs qui cassent les idées préconçues sur le bio
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