A l'approche de son retour sur scène le 12 septembre près de Paris, Céline Dion a "le trac" et est "excitée" de retrouver le public, explique à l'AFP Elisabeth Reynaud, autrice de livres biographiques sur la diva.
Céline Dion est "excitée" et a "le trac" avant ses concerts à Paris, dit sa biographe
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