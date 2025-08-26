En France, une puissante houle cyclonique a commencé à déferler sur la façade atlantique du pays, ce qui a contraint certaines plages à fermer. Un phénomène rare en été, et causé par l'ouragan Erin, qui a menacé la côte orientale des États-Unis la semaine dernière. Cette houle va entrainer une élévation du niveau de la mer pouvant des créer des submersions locales. Explications.
Causée par l'ouragan Erin, une puissante houle déferle en France
