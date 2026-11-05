Cash & Curious : oui, la souveraineté européenne, c'est aussi une thématique d'investissement…

information fournie par Boursorama • 05/11/2026 à 11:45

Souveraineté, autonomie stratégique… Voilà des concepts qui peuvent sembler bien éloignés de nos préoccupations d'investisseurs. Et pourtant ! Se nourrir, se soigner, se défendre, produire notre énergie ou maîtriser les technologies de demain : derrière ces enjeux très concrets se trouvent des secteurs et des entreprises devenus stratégiques pour l'Europe. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Où se situent aujourd'hui nos principales dépendances ?

À lire aussi |

Et surtout, la volonté européenne de les réduire peut-elle constituer une véritable thématique d'investissement ? C'est ce qu'on va voir avec Pierre Blanchet, responsable des solutions d'investissement chez Amundi dans ce nouvel épisode de Cash & Curious.