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Cash & Curious : oui, la souveraineté européenne, c'est aussi une thématique d'investissement…

information fournie par Boursorama 05/11/2026 à 11:45

Souveraineté, autonomie stratégique… Voilà des concepts qui peuvent sembler bien éloignés de nos préoccupations d'investisseurs. Et pourtant ! Se nourrir, se soigner, se défendre, produire notre énergie ou maîtriser les technologies de demain : derrière ces enjeux très concrets se trouvent des secteurs et des entreprises devenus stratégiques pour l'Europe. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Où se situent aujourd'hui nos principales dépendances ?

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Et surtout, la volonté européenne de les réduire peut-elle constituer une véritable thématique d'investissement ? C'est ce qu'on va voir avec Pierre Blanchet, responsable des solutions d'investissement chez Amundi dans ce nouvel épisode de Cash & Curious.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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