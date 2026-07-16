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Cash & Curious : investir dans la défense, opportunisme ou conviction ?

information fournie par Boursorama 16/07/2026 à 14:11

Des programmes de réarmement européens aux enjeux de souveraineté industrielle, le secteur de la défense s'impose progressivement comme une nouvelle thématique d'investissement. Comment expliquer ce changement de regard des investisseurs ? Quelles sont les principales valeurs du secteur et comment s'y exposer ? Pierre Blanchet, responsable des solutions d'investissement chez Amundi, répond à toutes ces questions dans ce nouveau numéro de Cash & Curious.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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