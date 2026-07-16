Cash & Curious : investir dans la défense, opportunisme ou conviction ?

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Des programmes de réarmement européens aux enjeux de souveraineté industrielle, le secteur de la défense s'impose progressivement comme une nouvelle thématique d'investissement. Comment expliquer ce changement de regard des investisseurs ? Quelles sont les principales valeurs du secteur et comment s'y exposer ? Pierre Blanchet, responsable des solutions d'investissement chez Amundi, répond à toutes ces questions dans ce nouveau numéro de Cash & Curious.