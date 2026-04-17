Cash & Curious : L'or, vraie valeur refuge ou mythe surcoté ?

information fournie par Boursorama • 17/04/2026 à 08:05

Il est dans les contes, les chansons, les expressions du quotidien. Il reste le métal précieux le plus naturellement associé à la richesse... mais est-il vraiment un bon investissement ? Qu'est-ce qui détermine son prix et l'emballement de son cours depuis quelques années ? Quelle place doit avoir l'or dans un patrimoine ?

Autant de questions qu'on a posées à Didier Borowski, responsable de la recherche sur les politiques macroéconomiques d'Amundi Institute. Il est l'or... ou plutôt l'heure d'écouter ses réponses.

Emission enregistrée en février avant le déclenchement de la guerre en Iran.