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L'attractivité retrouvée des actions japonaises
information fournie par AOF 16/06/2026 à 17:47

(Zonebourse.com) - Le marché actions japonais entre dans une nouvelle ère et renforce son attractivité. Avec 22 320 milliards de yens, soit 120 milliards d'euros, les rachats d'actions ont atteint un niveau record en 2025. Signal fort de la volonté des entreprises japonaises pour soutenir le marché et rétribuer leurs actionnaires, ce record démontre la portée des réformes structurelles entamées, en 2022, par la Bourse de Tokyo.

"La dynamique actuelle des marchés actions japonais vise à accélérer la modernisation de l'économie du pays, en incitant les entreprises à faire évoluer leur mode de gouvernance, optimiser leurs réserves de liquidités tout en les encourageant à réduire significativement leurs participations croisées - héritage des keiretsu (conglomérats japonais) - et ainsi adapter leur allocation de capital", explique Kévin Net, responsable du pôle Asie et gérant chez La Financière de l'Echiquier.

Outre ces programmes de rachats d'actions, les entreprises nippones ont revu à la hausse leur taux de distribution de dividendes traditionnellement faibles. Elles affichent également leur volonté de mener des politiques d'investissement plus ambitieuses. Au quatrième trimestre 2025, les dépenses d'investissement ont ainsi atteint un nouveau record de 15 400 MdsJPY (83 MdsEUR), en hausse de 6,5% sur un an, selon Reuters.

Autre signal favorable, elles se sont concentrées sur des secteurs porteurs tels que les infrastructures liées à l'IA, la sécurité énergétique ou encore la défense. Or ce potentiel d'investissement est très loin d'être épuisé. Ces secteurs figurent en effet parmi les axes stratégiques de développement du nouveau gouvernement de Sanae Takaichi. La Première ministre, élue en octobre 2025, a remporté une victoire décisive aux élections législatives de février 2026, ouvrant sans doute une période de stabilité politique, phénomène relativement rare au Japon.

Des marchés portés par les investisseurs particuliers et étrangers

Les marchés actions japonais reflètent cette nouvelle ère. Malgré une volatilité importante liée aussi bien au contexte géopolitique international qu'à l'évolution des taux au Japon, l'indice élargi de la Bourse de Tokyo, le Topix, a progressé de 14% depuis le début de l'année, tandis que le Nikkei 225 s'envolait de 27%. De quoi soutenir l'intérêt des investisseurs, japonais comme étrangers. Le volume quotidien des échanges sur le marché principal de la Bourse de Tokyo a ainsi doublé en un an (source : Asia.nikkei.com).

"Très exposés aux marchés étrangers, en particulier américains, les investisseurs particuliers japonais s'intéressent à nouveau à leur marché domestique. Tout comme les entreprises, les ménages ont eu tendance, ces dernières décennies, à privilégier l'épargne. Mais le retour de l'inflation incite à la diversification, en particulier vers les marchés actions et leurs perspectives de rendement. Les investisseurs étrangers constituent un autre facteur de soutien important aux marchés actions. Après avoir longtemps délaissé ce marché, ils sont ainsi acheteurs nets depuis le début de l'année", fait savoir Kévin Net.

Des thématiques diversifiées

Pour l'analyse, par ailleurs, "si les marchés asiatiques dans leur ensemble ont bénéficié de l'engouement autour des valeurs liées à l'IA, le marché japonais offre également d'autres thématiques d'investissement complémentaires. Une part importante de la récente progression de cette dynamique réside dans la chaîne de valeur de l'IA sur laquelle le pays est bien positionné, avec des sociétés comme le leader de la mémoire flash Kioxia, Tokyo Electron dans les équipements de production de semi-conducteurs ou encore Advantest positionné dans la vérification et la validation des semi-conducteurs".

Le Japon peut également compter sur plusieurs leaders mondiaux dans des secteurs telles que la robotique comme les entreprises Fanuc et Keyence, la défense avec Mitsubishi Heavy Industries, la sécurité énergétique avec un acteur tel que Hitachi, ou encore de la consommation (Fast Retailing, Asics). Ces segments ont enregistré de solides performances boursières ces derniers mois.

"Alors que les effets de la remontée des taux par la Banque du Japon semblent désormais largement intégrés dans les cours, les fondamentaux solides des entreprises et les réformes de gouvernance soutiennent le potentiel de revalorisation des actions japonaises sur le long terme. Portés par le retour de l'investissement, l'amélioration de l'utilisation du capital, le positionnement sur des thématiques d'investissement porteuses et l'intérêt grandissant des investisseurs domestiques et étrangers, les marchés actions japonais gagnent à retrouver leur place dans les stratégies d'allocation internationales", observe Kévin Net.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/06/2026 à 17:47:00.

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