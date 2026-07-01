Cash Confidences : est-ce que l'argent tue le désir ?

Amour, désir et argent : Comment l'argent modèle nos relations sexuelles ?
Dans ce nouvel épisode de Cash Confidences, Lara Bakar, psycho-sexologue, décrypte un sujet encore tabou : l'influence de l'argent sur notre vie intime et nos relations sexuelles.
Du coût de la séduction (lingerie, épilation, qui paie au premier rendez-vous) aux rapports de pouvoir invisibles quand l'un dépend financièrement de l'autre, en passant par l'impact de la fatigue et de l'ambition sur la libido, elle nous aide à comprendre comment le capitalisme façonne même nos désirs.
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Le plus troublant ? Les femmes indépendantes et ambitieuses ont parfois plus de mal à "lâcher prise" dans l'intimité.
Un épisode essentiel pour toutes celles et ceux qui veulent réconcilier puissance financière et vulnérabilité émotionnelle !
La saison 4 de Cash Confidences est réalisée en partenariat avec Boursobank.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.