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Cash Confidences : combien j'aurai pour ma retraite ?

information fournie par Boursorama 06/05/2026 à 10:00

Dans cet épisode, Fanny Bastien, experte en patrimoine chez Culture Patrimoine, répond enfin à LA question redoutée par toutes les femmes : concrètement, combien aurai-je à la retraite ?

Des écarts de carrière aux pénalités du temps partiel, en passant par des cas pratiques concrets (Julie, 30 ans avec 45k/an vs Marie, 45 ans avec 65k/an et 2 enfants), elle décrypte pourquoi les femmes touchent en moyenne 40% de moins que les hommes à la retraite.

Le plus inquiétant ? Trop de femmes comptent encore sur la retraite de leur mari sans réaliser les risques en cas de divorce. Mais aussi le plus rassurant : il n'est jamais trop tard pour agir. Un épisode crucial pour toutes celles et ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur avenir !

La saison 4 de Cash Confidences est réalisée en partenariat avec BoursoBank.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Femmes et investissement
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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