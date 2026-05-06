Cash Confidences : combien j'aurai pour ma retraite ?

information fournie par Boursorama • 06/05/2026 à 10:00

Dans cet épisode, Fanny Bastien, experte en patrimoine chez Culture Patrimoine, répond enfin à LA question redoutée par toutes les femmes : concrètement, combien aurai-je à la retraite ?

Des écarts de carrière aux pénalités du temps partiel, en passant par des cas pratiques concrets (Julie, 30 ans avec 45k/an vs Marie, 45 ans avec 65k/an et 2 enfants), elle décrypte pourquoi les femmes touchent en moyenne 40% de moins que les hommes à la retraite.

Le plus inquiétant ? Trop de femmes comptent encore sur la retraite de leur mari sans réaliser les risques en cas de divorce. Mais aussi le plus rassurant : il n'est jamais trop tard pour agir. Un épisode crucial pour toutes celles et ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur avenir !

La saison 4 de Cash Confidences est réalisée en partenariat avec BoursoBank.