Cash Confidences : combien j'aurai pour ma retraite ?

Dans cet épisode, Fanny Bastien, experte en patrimoine chez Culture Patrimoine, répond enfin à LA question redoutée par toutes les femmes : concrètement, combien aurai-je à la retraite ?
Des écarts de carrière aux pénalités du temps partiel, en passant par des cas pratiques concrets (Julie, 30 ans avec 45k/an vs Marie, 45 ans avec 65k/an et 2 enfants), elle décrypte pourquoi les femmes touchent en moyenne 40% de moins que les hommes à la retraite.
Le plus inquiétant ? Trop de femmes comptent encore sur la retraite de leur mari sans réaliser les risques en cas de divorce. Mais aussi le plus rassurant : il n'est jamais trop tard pour agir. Un épisode crucial pour toutes celles et ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur avenir !
La saison 4 de Cash Confidences est réalisée en partenariat avec BoursoBank.
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