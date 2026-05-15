Sur la Croisette, robe de gala ou short de plage, le chien renifleur "ne fait pas de différence" pour traquer cocaïne et cannabis tout au long du festival de Cannes.
Cannes: sur la Croisette, les chiens renifleurs traquent les stupéfiants
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