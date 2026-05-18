Les célébrités se sont succédées sur le tapis rouge du palais des festivals de Cannes samedi et dimanche à l'occasion de la 79e édition qui se tient du 12 au 23 mai.
Cannes: les célébrités sur le tapis rouge
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