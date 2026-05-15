L'ancien footballeur français Eric Cantona, invité au Festival de Cannes pour le documentaire "Cantona", marche sur le tapis rouge avant la projection du film "Soudain" de Ryusuke Hamaguchi. IMAGES
Cannes: Eric Cantona sur le tapis rouge
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